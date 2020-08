Cyclisme Tour de France: «miss» à l’écart

La Grande Boucle modifie pour la première fois son protocole et promet un homme et une femme pour remettre les maillots sur les podiums d'arrivée.

Le porteur du maillot jaune (ici le Colombien Egan Bernal l’an passé) ne sera plus entouré de deux jolies demoiselles sur le podium du Tour.

C'est son directeur, Christian Prudhomme, qui l'a annoncé au détour d'une phrase où il présentait les consignes sanitaires pour le départ du Tour de France (le 29 août à Nice): «Vous aviez l'habitude de voir le champion entouré de deux hôtesses, avec cinq élus d'un côté et cinq représentants des partenaires de l'autre. Là, ce sera différent, avec un seul élu et un seul représentant du partenaire du maillot jaune, ainsi qu'une hôtesse et un hôte pour la première fois», a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.