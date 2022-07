Tour de France: routes fermées samedi à Lausanne et sur Vaud

Dans le détail, la route sera fermée au Brassus aux alentours de midi. Le passage de la caravane publicitaire est prévu peu après 14h et celui du peloton vers 15h40. La route rouvrira ensuite vers 16h15. Les cyclistes passeront ensuite par Le Sentier, Le Lieu, Les Charbonnières et Le Pont. Ils s’attaqueront après au Col du Mollendruz (fermeture à 12h43, caravane 14h43, peloton 16h25, ouverture au trafic 16h55). Le parcours se poursuivra par Mont-la-Ville, L’Isle, Cuarnens, La Chaux, Cossonay, Allens, Gollion, Aclens, Romanel-sur-Morges, Bremblens, Echandens, Denges, Préverenges, Saint-Sulpice et Écublens (fermeture à 13h37, caravane à 15h37, peloton à 17h14, ouverture au trafic à 17h44).