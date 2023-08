Tour-de-Peilz (VD): Source d’eau interdite aux chiens pour protéger les salamandres

1 / 6

«En pleine canicule, je ne sais pas comment la Municipalité a pu décider d’empêcher l’accès de la source d’eau de la Faraz aux chiens. Cela fait plus de quarante ans que je fréquente ce parc et c’est du jamais-vu. Les bras m’en tombent!» Malvoyant et enfant de La Tour-de-Peilz, Eric Mamin a été désagréablement surpris jeudi dernier lorsqu’il se promenait avec son chien-guide Foxy. Cet ancien conseiller communal d’une cinquantaine d’années a constaté qu’une barrière en bois avait été installée autour de la source naturelle d’eau.

«Pas une baignoire pour chiens»

Après avoir pris contact avec la Ville, le quinquagénaire a appris que cette disposition n’émanait pas d’un plaisantin mais des autorités locales. «La conseillère municipale Elise Kaiser m’a dit que la mesure a pour but de protéger les salamandres et que cette source n’est pas une baignoire pour chiens. Selon elle, c’est aux propriétaires de se débrouiller pour rafraîchir leur animal», déplore Eric Mamin.Propriétaire de chien et habitant à La Tour-de-Peilz, Jean-Claude Charmey s’insurge aussi contre ce qu’il considère comme «un énorme pas en arrière et une décision irréfléchie».

Mesure pérenne

Pour la Verte Elise Kaiser, c’est tout le contraire: «Nous avons la chance d’avoir des salamandres dans notre ville. Elles ont aussi besoin d’eau et nous voulons les mettre en valeur. C’est une mesure pérenne prise par mon Service. Toutes les fontaines de La Tour-de-Peilz sont accessibles aux chiens. Ils peuvent s’y désaltérer et s’y rafraîchir», a expliqué la trentenaire, ingénieure en environnement diplômée de l’EPFL.

«Il faut laisser faire la nature»

«C’est ridicule! Pauvres salamandres», ironise Jeannette Maurer, présidente de l’Association des propriétaires de chiens de Monthey (VS) et environs. «Depuis que l’humain veut tout régenter et refuse de laisser faire la nature, tout se dérègle», fustige-t-elle.

Une menace pour la faune aquatique «Les salamandres adultes ne vont pas être consommées par les chiens, à cause de leur toxicité. Mais le brassage du lit d’une source ou d’un cours d’eau peut avoir un impact sur le développement des larves et compromettre la reproduction, surtout en période de sécheresse et de canicule.» Selon le biologiste neuchâtelois Thierry Bohnenstengel, «cette problématique touche l’ensemble de la faune aquatique des sources et des petits ruisseaux qui est généralement menacée».