Genève: Tour de Romandie et 1er mai perturberont le trafic

Le trafic routier sera difficile au bout du lac avec la venue du Tour de Romandie et la tenue du cortège du 1er Mai. Dimanche, la course cycliste entraînera des perturbations sur la rive droite, de 5h30 à 18h, informe la police cantonale. Les quais du Mont-Blanc et Wilson, une partie de l’avenue de France, ainsi que plusieurs rues des Pâquis seront notamment interdits à la circulation. La sortie Lac/Vengeron de l’autoroute A1 sera fermée de 9h à 18h. Plusieurs interdictions de stationner seront en outre mises en place. «Les véhicules gênants et mal parqués seront enlevés aux frais de leur propriétaire et une amende d’ordre leur sera délivrée», préviennent les forces de l’ordre.