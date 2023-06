Cyclisme: Tour de Suisse: étape «neutralisée» après la mort de Gino Mäder

La 6e étape du Tour de Suisse reliant Coire et Oberwil-Lieli a été «neutralisée» après l’annonce tragique de la mort du coureur saint-gallois Gino Mäder, a annoncé vendredi l’organisation. Le grimpeur, alors âgé de 26 ans, a été victime d’une grave chute en fin d’étape la veille. Il n’a pas survécu à ses blessures et est décédé vendredi en fin de matinée à l’hôpital de Coire.

«Le peloton prendra le départ des 30 derniers kilomètres; la course sera neutralisée aujourd’hui, et l’intégralité des coureurs formera un cortège en hommage» au coureur de 26 ans de l’équipe Bahrain-Victorious «jusqu’à la ville d’arrivée», selon la direction de l’épreuve.

Si les organisateurs le confirment, la course devrait donc reprendre samedi sur 183,5 km entre Tübach et Weinfelden, pour une étape qui paraît promise aux sprinteurs, avant un contre-la-montre vallonné et probablement décisif de 25,7 km dimanche entre Saint-Gall et Abtwil.