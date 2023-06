Cyclisme: Tour de Suisse: le départ de la 6e étape déplacé

Changement d’itinéraire ce vendredi sur les routes du Tour de Suisse. Une chute de pierres a eu lieu à Brienz dans la nuit de jeudi à vendredi, forçant les organisateurs de la boucle nationale a modifié le parcours de la 6e étape au pied levé. Le col de l’Albula ne pouvant être emprunté, le peloton donnera ses premiers coups de pédale dès 12 h 30 à Coire et non plus à La Punt (Grisons).