Les coureurs se sont perdus sur le Tour de Wallonie

Le Suisse Mauro Schmid était en tête au moment de la neutralisation de la course. Pas de chance pour lui.

Cette mésaventure n’arrive que très rarement sur un grand tour cycliste. Mais c’est bien ce qui s’est produit mercredi. La 5e et dernière étape du Tour de Wallonie a dû être interrompue à 25 kilomètres de l’arrivée. La raison: la majorité des participants, pourtant des professionnels aguerris à ce genre d’exercice, se sont perdus. En fait, une grande partie du peloton s’est trompée de direction. Tout le monde ou presque a dû mettre pied à terre afin d’attendre les retardataires.

Le Suisse Schmid était en échappée

Le plus malchanceux de tous les coureurs fut Mauro Schmid (23 ans). Le Suisse de la Quick-Step Alpha Vinyl était en tête avec 25 secondes d’avance au moment de cette interruption de course. De quoi être frustré. Le Zurichois a pu repartir avec cette avance, mais plus dans le rythme, il a fini par être rattrapé.