Cyclisme : Tour des Flandres: Michael Schär exclu pour jet de bidon hors zone

Le Lucernois a été disqualifié par les commissaires du «Ronde» pour avoir lancé un bidon hors de la zone prévue à cet effet. Deux autres coureurs ont subi le même sort pour comportement dangereux.

Le Lucernois Michael Schär (AG2R Citroën) a été mis hors course du Tour des Flandres par les commissaires, dimanche, pour avoir jeté un bidon hors de la zone prévue à cet effet, ont annoncé les organisateurs.

Dans les courses d’un jour, la sanction prévoit la mise hors course. Dans les courses par étapes, la première infraction est sanctionnée de 30 secondes de pénalité, la deuxième de deux minutes et la troisième d’une mise hors course.