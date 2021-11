Football féminin - Tour d’Europe des Suissesses: doublé de Crnogorcevic avec le Barça

Déjà buteuse mardi dernier en Ligue des championnes, Ana-Maria Crnogorcevic s’est offert un doublé ce week-end avec le FC Barcelone. Les Catalanes, 11 matches, 33 points, 68 buts marqués contre 3 encaissés, n’ont fait qu’une bouchée de Séville (1-10). La Bernoise a inscrit les 2e et 3e buts de son équipe aux 6e et 17e minutes, avant de céder sa place à la pause.

Bühler égalise à la 90e

La course pour le titre est toujours aussi indécise en Bundesliga: cinq points séparent les premières des cinquièmes. Wolfsburg, qui se rendra au Stade de Genève le 8 décembre, mène toujours le bal après son succès 5-1 contre Essen, où Ella Touon a fait son apparition à la 81e. Les Louves comptent deux longueurs d’avance sur le Bayern et sur Francfort. L’Eintracht, avec la Vaudoise Sandrine Mauron dès la 70e, a dominé Leverkusen 0-1. Côté Bayer, la Zurichoise Irina Pando a été remplacée à la 83e et l’ancienne Servettienne Amira Arfaoui est entrée en jeu à la 88e. La Bâloise Lara Marti n’était elle pas sur la feuille de match.

Tenu en échec par le FFC Turbine Postdam, Hoffenheim, 5e, peut remercier Luana Bühler. La défenseuse lucernoise a permis à son équipe de sauver un point en égalisant à la 90e à l’occasion de son premier but de la saison en championnat (3-3). Le SC Freiburg s’est de son côté imposé 0-2 contre la lanterne rouge, le SC Sand. La Lucernoise Svenja Fölmli et de la Soleuroise Riola Xhemaili ont bénéficié respectivement d’un temps de jeu de 81 et 66 minutes. Rachel Rinast n’a pour sa part pas quitté le terrain lors du match nul et vierge de Cologne à Brême, alors que Francesca Calo est restée sur le banc dans les rangs des visiteuses.