Football féminin – Tour d’Europe des Suissesses: le Barça de Crnogorcevic est injouable

Ana-Maria Crnogorcevic et le FC Barcelone restent sur leur petit nuage. Dimanche, elles ont remporté le choc au sommet contre la Real Sociedad 8-1, au terme d’une nouvelle démonstration. Les Catalanes, 51 buts marqués contre deux encaissés en huit matches, comptent désormais six longueurs d’avance sur leurs adversaires du jour et sept sur l’Atlético. La Bernoise, auteure de trois réussites lors du dernier rassemblement national, a fait son apparition à la 78e.

Eseosa Aigbogun de retour

En France, le duel entre l’Olympique lyonnais et le PSG continue de faire rage. Les Parisiennes ont gagné pour la 7e fois d’affilée sans encaisser de but, dominant Dijon (0-3). Ramona Bachmann a fait son apparition en seconde période, alors que la messe était dite (68e). La Lucernoise a tout de même obtenu un penalty. Mais les championnes en titre sont toutefois derrière l’OL au classement, à cause d’un moins bon goal-average. Les Rhodaniennes ont surclassé Soyaux 1-6. Malgré son but lors de la dernière journée, la Genevoise Sally Julini n’était pas sur la feuille de match.