Football féminin – Tour d’Europe des Suissesses: une Genevoise en vedette

L’Olympique lyonnais a continué son sans-faute, dimanche dans le championnat français. Les joueuses de Sonia Bompastor se sont imposées 5-0 contre Montpellier. Sally Julini, entrée en jeu à la 76e, a trouvé la faille d’un superbe tir en pleine lucarne (88e). Il s’agit du premier but de la Genevoise de 18 ans avec l’OL. «Je suis très heureuse d’avoir inscrit mon premier but. C’est formidable, je reviens de loin avec des blessures», a notamment déclaré l’internationale suisse (2 sélections) après la rencontre.

Le Bayern battu

En Allemagne, le championnat est très serré, avec 5 équipes en 2 points. Hoffenheim, 5e au classement et la Lucernoise Luana Bühler ont dominé Wolfsburg (4e) 2-0 et reviennent à deux longueurs du leader, le Bayern Munich. Les Bavaroises, battues 3-2 par l’Eintracht Francfort (3e) de la Vaudoise Sandrine Mauron (dès la 79e), ont ainsi concédé leur premier revers de la saison et voient leurs adversaires du jour revenir à leur hauteur. De même que le Bayer Leverkusen (2e) – avec la Bâloise Lara Marti et la Zurichoise Irina Pando toute la rencontre – qui s’est défait de Freiburg 1-2. La Lucernoise Svenja Fölmli et la Soleuroise Riola Xhemaili ont été remplacées aux 72e et 63e minutes dans les rangs du 9e de Bundesliga.