Tour d’Europe: l’Atlético remonte sur le podium

Des rencontres se jouent en Angleterre, en Italie, en Espagne et au Portugal, ce mardi soir.

Espagne

Le milieu de terrain espagnol a distillé une merveille de contrôle orienté à l'entrée de la surface qui a engendré le but contre son camp de Bruno Gonzalez (15e) et a scellé la résurrection des Madrilènes. Ils cumulent, avec ce succès, un nul (1-1 à Bilbao) et trois victoires (5-0 à Osasuna et 1-0 contre Valladolid) depuis la reprise du championnat. Les voilà redevenus qualifiables pour la Ligue des champions avec leur troisième place (55 points), récupérée au détriment de Séville (53 points).