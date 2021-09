Covid-19 : Tour d’horizon de l’obligation vaccinale dans le monde

Un certificat de vaccination pour certaines catégories est imposé dans un nombre croissant de pays sur la planète.

Un nombre croissant de pays impose un certificat de vaccination pour certaines catégories, à l’image de la France où il sera obligatoire mercredi pour les personnels des hôpitaux et maisons de retraite, pompiers, ambulanciers et aides à domicile. Tour d’horizon, non exhaustif, de l’obligation vaccinale anti-Covid-19 dans le monde: