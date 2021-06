Voyage de rêve - Tour du monde en 80 jours sans prendre l’avion

Dans le cas de ce périple, inspiré par le roman de Jules Verne, il n’y a aucun vol en montgolfière ni en avion. Les voyageurs se déplacent en train et en cargo pour la traversée des océans Pacifique (16 jours) et Atlantique (8 jours). Ces mastodontes transportent plus de 14’000 containers et 12 passagers au maximum. En payant un supplément, la transatlantique peut être effectuée à bord du Queen Mary 2. Les autres nuits sont passées en wagon-couchette ou dans des hôtels quatre étoiles.