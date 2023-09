Tourisme de masse: la commune de Lauterbrunnen s'inquiète

Il est devenu quasi impossible de trouver un appartement à des prix corrects pour s’installer dans le village: tel est le constat et le cri d’alarme de la commune de Lauterbrunnen (BE). Les autorités ont exhorté dans un communiqué, jeudi, les personnes disposant d’un logement à louer dans la commune à les offrir d’abord aux habitants qui voudraient s’installer en résidence principale.

Pourquoi cette demande? Car «nos infrastructures sont pleines à craquer», écrit la municipalité du très touristique village de l’Oberland bernois. Les hôtels, auberges et campings affichent souvent complet. Et comme la loi interdit la construction de nouvelles résidences secondaires mais permet de transformer des résidences principales en secondaires, de nombreux logements sont «définitivement retirés du marché locatif pour les locaux» et il ne reste à peu près aucune option pour les gens qui voudraient s’installer à Lauterbrunnen. Sur Airbnb, par contre, les offres pour les courts séjours touristiques sont nombreuses.