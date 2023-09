Bruxelles interdit à Booking le rachat d'eTraveli

Booking a atteint une part de marché supérieure à 60% en Europe. AFP

Bruxelles a interdit lundi le rachat du groupe suédois eTraveli par l’américain Booking. Ce dernier avait annoncé son intention d’acheter eTraveli pour 1,63 milliard d’euros (1,8 milliard de dollars) en novembre 2021. La Commission européenne, qui veille au respect des règles de concurrence dans l’UE, avait ouvert une enquête sur cette acquisition en fin d’année dernière. Elle a jugé lundi que l’opération permettrait à Booking «de renforcer sa position dominante» sur le marché des recherches en ligne d’hôtels et autres hébergements touristiques. Le rachat d’eTraveli par Booking «entraînerait probablement des coûts plus élevés pour les hôtels et, éventuellement, pour les consommateurs», a déclaré Didier Reynders, commissaire européen chargé par intérim de la Concurrence.

Un seul concurrent de taille

Booking a atteint une part de marché supérieure à 60% en Europe au cours des dix dernières années et n’a qu’un seul concurrent de taille qui est beaucoup plus petit et principalement axé sur le marché américain, a souligné la Commission. L’UE craignait que l’accord ne permette à Booking d’utiliser eTraveli pour devenir la principale agence de voyages en ligne pour les vols, en plus des hôtels. «Booking n’a pas été en mesure de répondre à toutes nos préoccupations», a expliqué Didier Reynders.

Les services de réservation d’hôtel en ligne représentent un marché d’environ 40 milliards d’euros par an et il s’agit du segment le plus important sur le créneau plus large des agences de voyages en ligne, qui totalise 100 milliards d’euros annuels, selon la Commission.