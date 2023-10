La Suède refuse d’être confondue avec la Suisse: sa vidéo en dialecte

La Suède ne veut plus être confondue avec la Suisse et le dit avec humour. En effet, partout dans le monde, les gens peinent à faire la distinction entre nos deux pays, rappelle-t-elle. L’hymne suédois a ainsi été joué au lieu de l’hymne helvétique lors d’un match de hockey sur glace, le drapeau suisse a été hissé pour l’entrée en bourse de Spotify à New York ; même Zlatan Ibrahimovic a été considéré comme le meilleur footballeur suisse… Et ce ne sont là que quelques exemples.

On y voit ainsi une responsable expliquer officiellement «dans une communication de la Suède au sujet du problème que nous avons en commun» qu’il est «temps d’établir une distinction claire et nette entre nos deux pays en décidant qui pourra parler de quoi». Le tout dans un délicieux ton pince-sans-rire.

Du yodel aux aurores boréales

Ainsi, si la Suisse aura le droit de miser sur ses banques, la Suède pourra, elle, évoquer ses bancs de sable. Si Berne pourra promouvoir ses montagnes, Stockholm pourra mettre en avant ses rooftops. Et tout y passe: le yodel (et l’absence de yodel!) les montres de luxe (et l’oubli du temps qui passe), le LSD (et les hallucinantes aurores boréales), etc. Même l’accélérateur du CERN est cité (contre le droit de décompresser).