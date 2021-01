Coronavirus : «2020 aura été la pire année du tourisme mondial»

La pandémie a fait plonger le secteur du tourisme dans une crise sans précédent avec une perte de 1300 milliards de dollars l’an dernier.

120 millions d’emplois directs menacés

Selon les experts de l’OMT, 100 à 120 millions d’emplois directs sont menacés dans le tourisme, dont beaucoup dans de petites et moyennes entreprises. L’organisation note une «dégradation des perspectives globales de rebond en 2021» et estime qu’il faudra de deux ans et demi à quatre ans au tourisme international pour retrouver les niveaux de 2019.

«Nous sommes conscients que la crise est loin d’être terminée», souligne le secrétaire général Zurab Pololikashvili, cité dans le communiqué. «L’harmonisation, la coordination et la numérisation des mesures de réduction des risques liés à la COVID-19 au niveau des voyages, notamment le dépistage, le traçage et les certificats de vaccination, sont fondamentales pour promouvoir des voyages sûrs et pour préparer le redressement du tourisme quand les conditions le permettront», ajoute-t-il.

L’Asie-Pacifique est la région qui a connu la plus forte baisse des arrivées en 2020 (-84% sur un an), car elle a été la première touchée par la pandémie et qu’elle maintient actuellement les plus fortes restrictions sur les voyages. Pour l’Europe, le recul est de 70% sur an, mais le continent a connu «la plus forte chute en chiffres absolus», avec 500 millions d’arrivées en moins. Le Moyen-Orient et l’Afrique ont connu une baisse de 75% et les Amériques de 69%.