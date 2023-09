Un hôtel en Suisse classé parmi les 50 meilleurs du monde

À peine deux kilomètres à vol d’oiseau séparent le «meilleur hôtel du monde» de la frontière suisse. Son nom: le Passalacqua. Situé sur les rives du lac de Côme, à Moltrasio (Italie), il occupe la première place du classement «50 Best». L’établissement n’est pourtant ouvert au public que depuis juin 2022.

L’élégante architecture avec stuc et peintures au plafond date du milieu du XVIIIe siècle. PASSALACQUA.IT Les chambres et suites ne lésinent pas sur le faste. PASSALACQUA.IT L’intérieur de l’hôtel transporte le client dans une autre époque. PASSALACQUA.IT

Construite à l’origine sur les vestiges d’un ancien monastère par la famille Odescalchi et agrandie plus tard par le comte Andrea Passalacqua, la bâtisse date de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Dans les 25 chambres, réparties sur trois bâtiments, on n’a pas lésiné sur le luxe. Et cela ne s’arrête pas là: le lauréat est si proche de la Suisse qu’on pourrait presque lui faire signe de la main. À peine deux kilomètres à vol d’oiseau séparent la villa de Moltrasio de la commune tessinoise de Vacallo.

Qui désigne les lauréats?

Organisé par le magazine britannique «Restaurant Magazine» et sponsorisé par divers acteurs du secteur agroalimentaire et art de vivre, ce classement en ligne, qui a vu le jour en 2002, récompense chaque année les meilleurs bars et restaurants du monde. Depuis cette année, les meilleurs hôtels y sont également intégrés.

Le jury est constitué de quelque 580 experts du domaine de l’hôtellerie, dont 50% de journalistes touristiques. L’autre moitié est représentée par des hôteliers et des touristes de luxe qui forment ensemble la World’s 50 Best Hotels Academy. Et manifestement, l’Europe semble les impressionner. En effet, sur les 50 hôtels qui figurent au classement, 21 se trouvent sur le Vieux-Continent, dont un en Suisse.

Top 50 des meilleurs hôtels du monde Passalacqua, Moltrasio, Italie Rosewood, Hong Kong, Chine Four Seasons Bangkok sur les rives du fleuve Chao Phraya, Thaïlande The Upper House, Hong Kong, Chine Aman, Tokyo, Japon La Mamounia, Marrakech, Maroc Soneva Fushi, Maldives One&Only Mandarina, Puerto Vallarta, Mexique Four Seasons Firenze, Florence, Italie Mandarin Oriental, Bangkok, Thaïlande Capella, Bangkok, Thaïlande The Calile, Brisbane, Australie Chablé Yucatán, Chocholá, Mexique Aman, Venise, Italie Singita Lodges, parc national Kruger, Afrique du Sud Claridge’s, Londres, Royaume-Uni Raffles, Singapour Nihi Sumba, Wanokaka Hotel Esencia, Tulum, Mexique Le Sirenuse, Positano, Italie Borgo Egnazia, Savelletri, Italie The Connaught, Londres, Royaume-Uni Royal Mansour, Marrakech, Maroc Four Seasons, Madrid, Espagne Aman, New York, États-Unis The Maybourne Riviera, Roquebrune-Cap-Martin, France Rosewood, São Paolo, Brésil Capella, Singapour Le Bristol, Paris, France Park Hyatt, Kyoto, Japon La Réserve, Paris, France Gleneagles, St Andrews, Écosse Hôtel du Cap–Eden-Roc, Antibes, France Cheval Blanc, Paris, France Four Seasons Astir Palace, Athènes, Grèce Soneva Jani, Maldives The Newt, Bruton, Royaume-Uni Amangalla, Galle, Sri Lanka Hoshinoya, Tokyo, Japon Desa Potato Head, Seminyak, Indonésie Eden Rock St. Barths, Saint-Barthélemy The Siam, Bangkok, Thaïlande Badrutt’s Palace, Saint-Moritz, Suisse Atlantis The Royal, Dubaï, Émirats arabes unis The Oberoi Amarvilas, Agra, Inde NoMad, Londres, Royaume-Uni The Savoy, Londres, Royaume-Uni Equinox, New York, États-Unis Six Senses Ibiza, Portinatx, Espagne Hôtel de Crillon, Paris, France

Une place pour la Suisse

La Suisse n’est pas seulement géographiquement proche du lauréat, mais occupe une place à part entière dans le classement grâce au Badrutt’s Palace de Saint-Moritz, qui figure à la 43e position. Alfred Hitchcock en était d’ailleurs un grand habitué et y occupait régulièrement la fameuse suite 501. Aujourd’hui, selon la chambre ou la suite réservée, il est possible de s’apprêter pour une journée à la montagne dans une salle de bains en marbre de Carrare, de se détendre au spa dans la piscine à débordement ou de dîner dans Le Restaurant de l’établissement, qui affiche 16 points au Gault & Millau.

Le Badrutt’s Palace de Saint-Moritz a réussi à se hisser à la 43e place du classement des meilleurs hôtels du monde. BADRUTTSPALACE.COM La vue sur Saint-. Moritz est incomparable. BADRUTTSPALACE.COM La piscine avec vue sur les montagnes et le lac est époustouflante. BADRUTTSPALACE.COM