Suisse

Tourisme: villes pénalisées, montagnes favorisées

Selon une étude de Credit Suisse, l’été s’annonce maussade pour le tourisme urbain prisé par les visiteurs étrangers. Les cantons où les montagnes suisses dominent devraient eux tirer leur épingle du jeu.

Confinement et mesures de déconfinement pas toujours très rapides obligent, les Suisses seront en général contraints de passer leurs vacances dans leur pays. L’étude montre que dans leur majorité ils sont attirés par des séjours aux Grisons, en Valais, en Suisse orientale et au Tessin et non par les centres urbains.