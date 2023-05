Canton de Saint-Gall: Touristes italiens sur l’autoroute à vélo… et en skate

Jeudi, sur l’autoroute A13, dans le canton de Saint-Gall, tout se déroulait comme d’habitude pour un lecteur. Quand, soudain, il n’en a pas cru ses yeux. Sur la bande d’arrêt d’urgence, circulaient deux jeunes hommes, l’un à vélo, et l’autre en skate. «Comment peut-on avoir l’idée de s’engager en skate sur l’autoroute?», s’interroge-t-il.

Sa surprise a été encore plus grande quand il a dépassé la personne en skate. Car le jeune homme était tranquillement en train d’utiliser son natel en même temps. Selon le lecteur, le skate était semble-t-il attaché et tiré par le vélo qui roulait devant lui. Quand il a appelé la police pour signaler le cas, celle-ci était déjà informée et recherchait les deux inconscients.