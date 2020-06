Suisse

Touristes locaux courtisés comme jamais

Hôtels et offices du tourisme multiplient les actions de séduction visant la clientèle domestique. Petit tour d’horizon non exhaustif.

Le château de Chillon est très apprécié par les touristes chinois. Mais cette année, à cause du coronavirus, il faudra composer avec une baisse des visiteurs étrangers.

Très durement éprouvé par le coronavirus, le secteur touristique s’adapte. Pour attirer la population résidente, des slogans mêlant patriotisme économique et conseil sécuritaire ont vu le jour: «Restez chez nous», ou encore «Nous avons besoin de Suisse». Les offres incitatives se multiplient. Jusqu’au 31 octobre 2020, les CFF proposent de transporter les bagages des voyageurs gratuitement vers les destinations touristiques en Valais, aux Grisons, en Suisse centrale, à Genève, Zurich, le canton de Vaud… Les offices du tourisme ne sont pas en reste. «Une carte de 100 fr. sera offerte pour tout séjour d’au moins deux nuitées d’hôtel dès le 1er juillet. Destinée avant tout au public alémanique, romand et vaudois, cette offre veut stimuler la demande et soulager le budget des vacanciers», a déclaré jeudi Andreas Banholzer, directeur de l’Office du tourisme vaudois.