Nouvel-An à Bali : «Touristes non respectueux, soyez prêts à vous faire virer!»

Les fêtards de Bali sont avertis: tout étranger surpris à enfreindre les règles sanitaires pendant les célébrations du Nouvel-An sera expulsé du pays.

Le gouverneur de Bali a interdit les feux d’artifice, bals et rassemblements de plus de cinquante personnes pendant la période de Noël et du Nouvel-An. Les centres commerciaux, bars et restaurants ne peuvent opérer qu’à 75% de leur capacité et doivent fermer au plus tard à 22h.