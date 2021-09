Réouverture de la frontière US : Touristes suisses attirés par un Noël à New York

Éprouvées par la pandémie, les agences de voyages ont retrouvé le sourire grâce à la décision américaine d'accepter les touristes européens doublement vaccinés.

New York est traditionnellement très prisé pour les fêtes de fin d’année. Reuters

Après une année et demie de fermeture, les États-Unis ont annoncé lundi qu'ils allaient rouvrir leur frontière pour les touristes européens doublement vaccinés dès novembre, dont les ressortissants suisses. Il s'agit d'un bol d'oxygène pour les agences de voyages comme Kuoni, qui a déjà enregistré les premières demandes de renseignements. Dans les prochains jours, cependant, la demande devrait encore augmenter. «Les États-Unis sont l'une des destinations les plus prisées des Suisses, et de nombreux clients attendaient cette nouvelle avec impatience», a déclaré un porte-parole.

Même si ce n'est pas actuellement la haute saison pour les vacances aux États-Unis, Kuoni est confiant dans la dynamique des volumes de réservation. L'agence de voyages estime que les États-Unis et le Canada seront à nouveau les destinations long-courriers les plus populaires l'été prochain. Du côté de Tui, ce sont surtout les clients qui avaient dû reporter leur voyage aux États-Unis qui se manifestent. Pour la saison d'hiver, les clients se décidaient habituellement de manière spontanée pour des achats de Noël à New York ou des vacances à la plage en Floride.

La Floride et New York sont les deux principales destinations prisées par les touristes pour les vacances de Noël, rappelle Walter Kunz, directeur général de l'Association suisse du voyage. Mais d'autres agences pensent que des destinations comme la Californie ou Hawaï pourraient également tirer leur épingle du jeu.

Pas la fin de la crise

Durement touchées par la pandémie, les agences de voyages voient leur situation s'améliorer désormais grâce à l'ouverture de la frontière américaine, a expliqué à «20 Minuten» Christian Laesser, professeur de tourisme à l'Université de Saint-Gall. Mais la crise n'est pas terminée. «Novembre est plutôt un mauvais mois pour les voyages et les températures sont trop fraîches pour les grands circuits. Il ne reste donc plus que les visites de villes, qui ne demandent pas beaucoup de planification lors de la réservation, ce qui ne laisse pas grand-chose aux agences de voyages», explique Christian Laesser.

Les compagnies aériennes et les loueurs de voitures profitent ainsi beaucoup plus de la reprise que les agences de voyages à l'heure actuelle. Depuis l'annonce américaine lundi, Swiss a constaté «une nette augmentation de la dynamique des réservations», a déclaré une porte-parole. La compagnie aérienne a également annoncé mardi, la reprise des liaisons directes depuis Genève pour New York, dès le 14 décembre, avec jusqu'à quatre vols hebdomadaires. Swiss proposera 25 destinations européennes depuis Cointrin cet hiver, dont Athènes ou Lisbonne. Depuis Zurich, la compagnie aérienne desservira 60 destinations court-courriers et 21 long-courriers, dont Chicago, Miami et New York.

Ce qu'il faut savoir pour voyager aux États-Unis Quand dois-je réserver?

Les agences de voyages sollicitées recommandent de réserver tôt pour pouvoir s'assurer une place sur le voyage souhaité. «Les capacités pour les fêtes de Noël et de Nouvel An sont vouées à se remplir rapidement», selon la porte-parole de Tui. Il est également recommandé de réserver à l'avance pour les voyages en camping-cars ou en voitures de location. Les prix des voyages aux États-Unis vont-ils augmenter?

C'est une possibilité. Hotelplan et Swiss s'attendent à une hausse des prix en raison de l'augmentation de la demande. Que faut-il pour aller aux USA?

En plus d'un passeport et de la classique demande d'ESTA dûment remplie, toute personne souhaitant passer des vacances aux États-Unis doit prouver qu'elle est complètement vaccinée. Cependant, il subsiste à l'heure actuelle un doute pour savoir si le certificat suisse est valable ou quelle preuve les touristes suisses devront présenter, comme l'a expliqué à «20 Minuten» Patric Arn, directeur de l'Institut du tourisme et des loisirs de l'Université des sciences appliquées des Grisons. Qu'en est-il des restrictions?

Aux États-Unis, les mesures de lutte contre les pandémies relèvent généralement de la compétence des États voire des villes, ce qui peut impliquer des restrictions parfois très différentes. En général, le port du masque reste obligatoire dans les espaces publics. Les restaurants sont ouverts mais ont maintenu leurs règles de distances sociales. Des nouveautés attendent-elles les touristes?

«Les gros investissements dans le secteur du tourisme n'ont guère été réalisés, ces derniers mois, en raison de la situation incertaine», explique Patric Arn. Toutefois, les destinations et les attractions touristiques traditionnellement très fréquentées pourraient afficher un nombre moins important de visiteurs. Les grandes métropoles ont également connu une densité de visiteurs beaucoup plus faible en raison de la quasi-stagnation du tourisme d'affaires. Puis-je faire du shopping bon marché aux États-Unis?Les prix à la consommation ont augmenté d'environ 5,4% au cours des douze derniers mois. Mais les bonnes affaires sont toujours possibles, à condition de savoir chercher. «Divers produits et services sont encore moins chers qu'en Suisse», affirme Patric Arn.