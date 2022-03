Canton de Vaud – Tourmente à quelques jours des élections: «Ca fait partie du jeu»

L’académicien ajoute que, dans le cas de cette deuxième plainte, «il est difficile de savoir si le plaignant souhaite nuire à M me Amarelle en cette période électorale»: «Il me semble que, s’il avait eu connaissance plus tôt des informations portant sur le fond de son licenciement, il en aurait déjà fait état.»

Une «moralisation» de la vie politique

Ces «échanges de coups» ne sont donc pas nouveaux et font «partie du jeu politique»: «Cela s’inscrit dans un processus de médiatisation et de personnalisation croissante de la vie politique. On assiste probablement plus que par le passé à des affaires liées à la «moralisation» de celle-ci, comme cela a été le cas en France au travers de l’affaire François Fillon, par exemple», poursuit-il.