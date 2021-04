«Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon Dieu?» : Tournage endeuillé par un tragique accident

Trois membres de l’équipe de production sont décédés, un quatrième a été hospitalisé dans un état très grave, dans un accident de la route survenu vendredi 23 avril.

Aucun membre du casting n’a été impliqué. Dans une story Instagram, l’actrice Frédérique Bel, qui partage l’affiche avec Christian Clavier et Chantal Lauby, a tenu à rassurer ses fans: «Merci pour vos messages. Oui, je suis vivante et non je ne faisais pas partie de l’accident qui endeuille notre tournage. Mes pensées et mon chagrin pour leur famille», a-t-elle écrit.