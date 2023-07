«Les traîtres»Tournage traumatisant pour Gennifer Demey

La présentatrice météo des chaînes du groupe M6 a été traumatisée par le tournage de l’émission, dont une séquence avait choqué en 2022 , comme elle l’a raconté à «TV Mag». La première difficulté pour la Française de 30 ans, qui est aussi ostéopathe, a été de considérer ses camarades de jeu comme des ennemis dès que les caméras étaient allumées. «Pendant le off, je faisais des séances d’ostéo, on jouait aux cartes, on faisait du sport, on papotait. Soudain, on devait s’arrêter et on nous disait: «On reprend le tournage et vous êtes en guerre contre les autres», a-t-elle confié.

Devoir être constamment sur ses gardes et essayer de deviner qui lui mentait a carrément fait perdre l’appétit à Miss Aquitaine 2015. Si bien qu’elle a perdu 5 kilos. «J’ai confondu avec «Koh-Lanta», je pense, a-t-elle plaisanté. On mange, bien sûr, mais la production fait en sorte qu’on soit conditionnés. Les émotions remontent et ça coupe l’appétit. À midi, je ne pouvais même pas aller dans la salle pour manger avec les autres et je m’isolais.» Le conditionnement a tellement bien fonctionné sur Gennifer que, six mois après la fin du tournage, elle se demande encore si les personnes qui l’entourent lui disent la vérité. «Le jeu m’a retourné le cerveau. Je fais beaucoup de cauchemars et d’angoisses. Je rêve la nuit qu’on va me tuer, que je suis emprisonnée et qu’on essaie de me voler», a-t-elle confessé.