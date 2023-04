Dieselgate: «Tournant» dans le procès: un ex-cadre d’Audi plaide coupable

Un ancien directeur des constructeurs Audi et Porsche , filiales de Volkswagen , jugé en Allemagne dans l’affaire du «dieselgate», a avoué mardi, à son procès, avoir installé un logiciel truqueur pour fausser les émissions de gaz polluants.

Alors qu’il contestait jusqu’ici les faits reprochés, Wolfgang Hatz a plaidé coupable pour obtenir une peine réduite dans le cadre d’un accord avec le tribunal. Il est exact que lui et deux autres employés ont installé le logiciel interdit, a expliqué l’avocat de cet ancien cadre dirigeant, devant le tribunal régional de Munich.

Un «tournant»

Dans ce procès-fleuve qui s’est ouvert il y a deux ans et demi, le premier en Allemagne à juger au pénal l’affaire du dieselgate, le principal accusé est l’ancien patron d’Audi, Rupert Stadler, âgé de 60 ans. Il a jusqu’à présent nié toute responsabilité dans l’affaire des moteurs truqués.

Caractère illégal «reconnu et accepté»

Wolfgang Hatz était conscient de l’illégalité en Allemagne du dispositif qu’il a contribué à installer sur les moteurs du groupe Volkswagen, a dit mardi son avocat. Un caractère illégal «reconnu et accepté» par son client, a-t-il précisé.

Dans le cas de Wolfgang Hatz, le tribunal et la défense ont préconisé une peine de prison avec sursis de 18 à 24 mois, et une amende de 400’000 euros (quelque 391’400 francs). Mais le parquet s’oppose encore à cette solution en raison du caractère tardif des aveux. S’il avoue sa culpabilité, l’ancien patron d’Audi pourrait également être condamné à une peine de 18 à 24 mois d’emprisonnement avec sursis. Son cas doit être abordé lors d’une audition à huis clos mardi après-midi.

Onze millions de véhicules concernés

Rupert Stadler est poursuivi pour «fraude», «émission de faux certificats» et «publicité mensongère». Un autre ingénieur d’Audi passé aux aveux, Giovanni Pamio, a écopé mardi d’une peine de prison avec sursis comprise entre 18 et 24 mois et devra payer une amende de 50’000 euros.