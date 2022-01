Annulation des shows: 2 Pussycat Dolls l'ignoraient

États-Unis : Tournée des Pussycat Dolls annulée: deux membres n’étaient pas au courant

Nicole Scherzinger a annoncé sur Instagram qu’à cause de la pandémie de Covid-19, le groupe ne pourrait pas partir en tournée. Deux de ses collègues n’en savaient rien.

Décidément, le sort s’acharne sur les Pussycat Dolls. Déjà reportée une fois en 2020 pour cause de pandémie de Covid-19, la tournée des cinq chanteuses avait failli passer à la trappe en septembre 2021 après la plainte de la créatrice du groupe contre Nicole Scherzinger. Si tout semblait être rentré dans l’ordre, la crise sanitaire mondiale est une nouvelle fois venue jouer les trouble-fêtes.

La mauvaise nouvelle a été annoncée par l’ancienne compagne de Lewis Hamilton dans une story sur Instagram. «Merci à tous ceux qui ont acheté des billets pour voir les Pussycat Dolls, nous apprécions vraiment votre soutien et votre loyauté. Les circonstances autour de la pandémie étant en constante évolution, je comprends la décision d’annuler la tournée. Je ne peux exprimer avec des mots tout l’amour, l’admiration et la gratitude que j’ai pour les autres filles du groupe et pour les fans qui nous ont soutenus», a écrit la chanteuse de 43 ans, un temps pressentie pour remplacer Fergie au sein des Black Eyed Peas.