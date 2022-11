Pour Maryne, tourner avec Pegasus est une opportunité dingue 

Maryne et Pegasus, c’est une histoire d’amour qui dure depuis longtemps. La chanteuse de 26 ans, petite soeur de Bastian Baker, a découvert le groupe biennois réputé il y a des années déjà. «C’était grâce au titre «Rise Up» (ndlr: sorti en 2011). J’avais adoré. J’avais mis les titres du groupe dans mon iPod. D’année en année, on s’est croisé quelques fois sur des dates. J’ai aussi fait des sessions d’écriture avec Noah Veraguth, le chanteur. Plus récemment, il m’a demandé si je voulais faire la première partie aux Docks (ndlr: vendredi 18 novembre 2022). J’ai tout de suite accepté», raconte la Vaudoise, qui avait publié son premier EP en 2021 et qui vient de lâcher le single «Overthinking».