Tourisme : Après le «cauchemar» d’Ischgl, les saisonniers privés de Tyrol

Devenu tristement célèbre pour être un des plus gros foyers de coronavirus d’Europe, la station de ski d’Ischgl va rouvrir ses portes en janvier.

Une question de vie ou de mort, plaide-t-on. Avec six millions de visiteurs chaque hiver pour seulement 750’000 habitants, les 80 stations du Tyrol (ouest) contribuent à 3% du PIB annuel de l’Autriche et font vivre 31’000 travailleurs étrangers.

Insouciantes beuveries

«Abandonnés comme des chiens»

Pour ceux tombés malades, avec parfois des difficultés respiratoires, l’accès à un médecin était loin d’être garanti. «Une fois les vacanciers partis, on ne valait plus rien, un fardeau en fait», résume amèrement un serveur allemand. Un Croate bloqué là-bas plus de trois semaines, qui se fait appeler Predrag, n’y va pas par quatre chemins: «C’est simple, on nous a abandonnés comme des chiens», lâche-t-il.