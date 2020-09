Beaucoup de mes meilleurs souvenirs d’enfance sont en Suisse. Mes parents aimaient voyager avec une caravane et, chaque été, nous partions à la découverte de nouveaux coins d’Europe. Ils adoraient la Suisse et m’ont transmis cet amour. Au fil des étés, j’ai découvert Zurich, Berne, Lausanne et Genève.

«Lucifer» à Genève? Si c’est possible, j’arrive tout de suite! Le tournage de la saison 5 a été interrompu par la pandémie de Covid-19 en mars 2020, comme beaucoup d’autres productions. J’étais au Royaume-Uni cet été pour voir mes enfants (ndlr: Tom a trois filles), mais je suis rentré plus tôt pour faire mes 14 jours de confinement avant la reprise du tournage, lundi 31 août 2020 à Los Angeles.

Non, on s’est battu pour avoir une saison supplémentaire, mais elle sera sans aucun doute la dernière. Après six ans passés dans la peau de Lucifer Morningstar, j’ai besoin de me trouver de nouveaux challenges et de changer de personnage.