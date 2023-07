Wimbledon: Belinda Bencic surmonte la douleur et se hisse en 8es

Belinda Bencic est décidément une compétitrice extraordinaire. Arrivée à Londres avec un minuscule match dans les jambes en trois mois, la Saint-Galloise (14e joueuse mondiale) rejouera dimanche un 8e de finale de Wimbledon (après 2015 et 2018). Elle a surmonté une douleur à l’épaule et au biceps droit pour étouffer Magda Linette (24e) en deux petits sets (6-3, 6-1).

Swiatek en perspective

Car malgré un strapping conséquent, «Beli» semblait souffrir sur presque chacun de ses services, vendredi sur le court No 14. La Saint-Galloise a ainsi traversé la première manche à sauver des balles de break (5) tant elle grimaçait et semblait vulnérable derrière son engagement (38% de points gagnés sur sa seconde balle).

Heureusement pour Belinda Bencic, le reste de son jeu ne semblait pas contaminé par la douleur. Et sa supériorité à l’échange lui permit de conserver son break d’avance puis de s’envoler dans un deuxième set à sens unique. Voilà donc la championne olympique de retour où elle se sent le mieux: à la lutte contre les meilleures et sur un grand court. Si la logique est respectée, ce sera face à Iga Swiatek, la No 1 mondiale. Une mission pour laquelle il faudrait mieux pouvoir compter sur une épaule et un service opérationnels.