Wimbledon: La nouvelle génération frappe fort

Preuve de la supériorité de l’Espagnol, il n’a perdu son service qu’une fois, dans le premier set, puis n’a eu à défendre qu’une seule balle de break, dans le deuxième. Au contraire, il a obtenu 16 balles de break sur le service de Berrettini, pourtant l’une de ses principales armes, et en a concrétisé quatre.

Holger Rune confirme ses progrès sur herbe

Face à la puissance de Dimitrov (21e), son adversaire le plus relevé sur gazon depuis le début du tournoi, puisqu’il avait intégré le dernier carré à Wimbledon en 2014, Rune a d’abord peiné, concédant la première manche 6-3 et un break dans le second set pour être mené 3-1.