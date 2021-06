Suisse : Tournoi «Wild Rift» ouvert à tous les gamers!

La compétition Swisscom Gaming Cup feat. Wild Rift commence ce samedi 12 juin à 17h. Les inscriptions sont possibles dès maintenant.

Les gamers fans de «Wild Rift», la version sur mobile de «League of Legends», peuvent se préparer à s'affronter en 1 contre 1 dans le cadre de la Swisscom Gaming Cup. Les deux journées de qualifications sont ouvertes à toutes et tous et auront lieu les samedi 12 juin et 19 juin à 17h. Les inscriptions sont déjà ouvertes sur swisscom.ch/gaming