Un doigt d'honneur au drapeau suisse le jour de la fête nationale

Mathilde Mottet dénonce le traitement réservé par la Suisse aux personnes qui sortent de la «norme dominante». Instagram

Les messages de louanges sur la Suisse, sa culture, sa population et ses institutions ont inondé internet mardi lors de la fête nationale. Mais l’unanimité a été brisée quand Mathilde Mottet, membre de la Jeunesse socialiste (JS) et élue au législatif de Monthey (VS), a fait une arrivée fracassante dans le flux de prise de position. «Tous ces drapeaux suisses sur mon fil, ça me donne envie de gerber», écrit-elle, se présentant en photo à la montagne, devant un drapeau et brandissant un doigt d’honneur.

Son message est politique: comme toute nation, «la Suisse aussi est basée sur l’exclusion des personnes qui ne correspondent pas au moule de la norme dominante», dit-elle. Elle cite les réfugiés, les immigrés ou les personnes handicapées et le sort qui leur est réservé. «Le drapeau suisse, c’est aussi le symbole d’un pays qui préfère investir dans des tanks et des mitrailleuses plutôt que dans la santé et le droit au logement», ajoute-t-elle encore en guise d’exemple. Alors arrêtez voir de parler de la solidarité et du vivre-ensemble comme des «valeurs suisses» si vous êtes prêts ou prêtes à fermer les yeux sur le racisme, le classisme, le validisme et le sexisme de ce pays, aujourd’hui ou tous les autres jours. À bas les frontières!»

«Il y a ceux qui aiment la Suisse et ceux qui ne l’aiment pas. Vous avez le choix cet automne», a réagi le conseiller national Jean-Luc Addor (UDC/VS) sur Facebook, lui offrant la publicité qu’elle souhaitait et laissant libre cours aux réactions outrées des internautes. Car publier ça le jour de la fête nationale, c’était une polémique assurée et Mathilde Mottet le savait bien. Elle assume en tout cas de A à Z un message posté dans un but de provocation afin de rendre un propos visible et n’exprime «pas du tout» de regrets.