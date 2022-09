Streaming : «Tous ensemble, on pourra faire la différence au Zevent»

Le Vaudois Tonton participera à l’incontournable événement caritatif de Zerator, ce week-end sur la plateforme Twitch.

Le populaire streamer vaudois Tonton est en live sur Twitch tous les jours de 7h à 13-14h DR

Le Vaudois Tonton est l’un des streamers francophones les plus populaires sur Twitch, avec 407’000 followers et des milliers de viewers présents chaque matin. Il sera donc naturellement présent au Zevent, l'événement caritatif organisé par Zerator, ce week-end.

Tonton, quels contenus proposes-tu chaque matin?

Je suis un streameur multigaming, qui teste les dernières sorties, replonge dans des jeux rétros et prends le temps de discuter. Mon but est d'apporter de la bonne humeur dès 7h du matin, pour que les gens se réveillent avec le smile!

Quelles sont les raisons de ton succès?

La régularité de mes streams. Cela va bientôt faire six ans que je streame tous les jours, 365 jours par an. Comme je suis quelqu'un du matin, j'ai eu la chance d'être sur un horaire qui était à l'époque peu fréquenté.

Comment t'es-tu lancé dans le streaming?

Très naturellement. J'ai toujours été un gros joueur à côté de mes études et j'aimais regarder des streams. Je me suis dit que si j'aimais les regarder, certains pourraient peut-être aimer partager avec moi aussi. Et ça a pris un peu mieux que prévu!

Tes horaires matinaux ont été très utiles lors de la «Pixel War»...

Oui, avec le streamer Onutrem, on était les deux irréductibles à tenir la baraque avec nos communautés! Ce jour-là, j'ai dû être en live durant quatorze heures en commençant vers 5h30-6h, jusqu'à ce que Kameto et les autres prennent le relais.

As-tu des talents cachés?

Je suis un touche à tout. J'aime jouer de la guitare, du ukulélé ou de la batterie, j'aime aussi le sport et la peinture digitale.

Qu'est-ce qui t'a décidé à participer au Zevent, l'événement caritatif de Zerator?

Pour moi, c'est un juste retour des choses. Comme je vis de la générosité des gens, ce qui est assez ouf quand on y pense, c'est tout à fait normal de donner de mon temps en retour pour une bonne cause. Il ne faut pas se dire qu'à notre échelle, on ne peut rien faire. Au contraire, tous ensemble, comme au Zevent, on pourra faire la différence.

Qu'as-tu prévu pour le Zevent?

J'ai réfléchi à des Donation Goals qui devraient faire super plaisir. J'ai aussi été contacté pour plusieurs collaborations pour ce week-end, par exemple avec Solary ou des streamers comme Jeel, Shaunz, Little Big Whale... Et comme je streame debout, il y aura toujours plein d'énergie, de bonne humeur et de superbes danses!

Quels conseils donnes-tu à quelqu'un qui voudrait devenir streamer?

On ne doit pas se lancer en voulant devenir streamer! Il faut le faire car ça nous amuse et espérer que ça prenne. De plus, je conseille de donner des rendez-vous réguliers et d'être ponctuel. Bien sûr, ce job peut faire rêver, mais il faut assurer ses arrières en finissant ses études ou son apprentissage. Et devenir streamer à plein temps que lorsqu'on gagne assez d'argent pour en vivre.

Des dons pour l’environnement

La 7e édition du Zevent se déroulera de vendredi 18 h à dimanche soir, avec un showcase jeudi soir. Créé par le streamer français Zerator, l’événement récoltera cette année des fonds pour cinq organisations protégeant l’environnement, comme le WWF ou SeaCleaners. En plus de Tonton, une cinquantaine de streamers participeront comme Baghera Jones, Jeel, Domingo ou Ponce. En 2021, plus de 10 millions d’euros avaient été récoltés pour l’ONG Action contre la faim.