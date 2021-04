Affaire Giroud (GE/VS) - Tous les accusés se déclarent innocents

«Ne pas être parti en courant ne fait pas encore de mon client un complice», a ainsi soutenu Me Christian Lüscher, qui défend l’ex-espion du SRC, assurant qu’il n’avait rien à voir avec la tentative de piratage. A l’en croire, son rôle se serait limité à mettre en contact les différents protagonistes de l’affaire, soit Dominique Giroud, le détective privé et le hacker. «Mais dans quel but?» Uniquement pour sécuriser l’environnement informatique de l’encaveur, a affirmé l’avocat. Ce n’est que dans un second temps que l’idée de siphonner les PC des journalistes a germé, certes en présence de son client. Là, «il s’est montré passif, n’a pas manifesté son inconfort. Ce n’est peut-être pas bien sous l’angle moral, mais une différence existe entre une faute morale et pénale.»