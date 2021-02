Incident au Colorado : Tous les Boeing 777 équipés du moteur en cause immobilisés

Parti samedi de Denver pour Hawaï, un 777-220 de la compagnie United Airlines a dû faire demi-tour en urgence, après l’incendie de son réacteur droit. Cet incident a mené le constructeur aéronautique américain à immobiliser ces avions.

L’américaine United Airlines, victime de l’incident, les deux grandes compagnies japonaises, JAL et ANA, ainsi que le transporteur aérien sud-coréen Asiana Airlines avaient annoncé, dimanche et lundi, l’immobilisation de leurs appareils.

Eviter les annulations

United avait déclaré avoir volontairement retiré 24 Boeing 777 du service et s’attendait à ce que «seul un petit nombre de clients soit incommodé». Japan Airlines (JAL) et All Nippon Airways (ANA) ont aussi immobilisé au sol respectivement 13 et 19 avions équipés de moteurs PW4000, tout en évitant des annulations de vol grâce à l’utilisation d’autres appareils.