Présidentielle française : «Tous les candidats débattent, sauf lui. C’est un paradoxe»

À 26 jours du premier tour, la campagne présidentielle française peine à susciter des débats. Un candidat est prêt à déposer les plaques, a-t-il même annoncé mardi.

L’attaque n’est pas nouvelle, mais elle est frontale. Et émane du deuxième personnage de l’État, Gérard Larcher (LR): «Le président de la République veut être réélu sans jamais avoir été réellement candidat, sans campagne, sans débat, sans confrontation d’idées».

«C’est un paradoxe»

«Tous les candidats débattent, sauf lui. C’est un paradoxe!» a lancé le président du Sénat dans un entretien au Figaro , estimant qu’ Emmanuel Macron «n’a sans doute pas envie de confronter son bilan aux réalités». Et «s’il n’y a pas de campagne, la question de la légitimité du gagnant se posera», selon lui.

Cette attaque en règle du président-candidat, grand favori dans les sondages pour un second mandat, intervient juste après la première grande soirée électorale de la campagne, lundi soir sur TF1, avec la participation de huit candidats sur 12. Ce vrai-faux débat, très policé et sans surprise, n’a pas permis une confrontation directe entre les prétendants à l’Elysée, qui ne sont même jamais croisés sur le plateau.

«Propos irresponsables»

«Dès lors qu’il le peut», le chef de l’État «participe à cette campagne», a également riposté le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal sur France 2, rappelant qu’Emmanuel Macron doit présenter jeudi lors d’une conférence de presse «de trois heures» son projet pour un second quinquennat.

Sous le feu des critiques

Mobilisé par la guerre en Ukraine et ses fonctions de président en exercice du Conseil de l’UE, Emmanuel Macron n’a pourtant pour l’heure participé à aucun meeting de campagne. À Marseille, il s’est ainsi fait représenter samedi par Gabriel Attal et le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin. Il avait alors expliqué être retenu par le dossier ukrainien, dans une vidéo de 22 minutes diffusée pour la première fois en public et appelée à être projetée dans plusieurs meetings régionaux.