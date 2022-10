Économie : Tous les cantons ont vu leur PIB décroître en 2020… sauf deux

En moyenne nationale, le PIB de la Suisse a baissé de -2,4% en 2020 par rapport à 2019, en raison principalement de l’activité économique restreinte liée à l’apparition de la pandémie. Mais toutes les régions du pays n’ont pas été logées à la même enseigne et, selon les chiffres dévoilés vendredi par l’Office fédéral de la statistique (OFS), deux cantons ont même connu la croissance! Il s’agit de Zoug et de Schaffhouse.

Le canton de Zoug a affiché une croissance de son PIB de +1,6%, tandis que celui de Schaffhouse est plus modeste (+0,7%). À l’inverse, certains cantons ont pris cher. Le Jura (-8,5%), Neuchâtel (-6,5%), Glaris (-5,3%) et le Tessin (-5,2%) ont été les plus impactés négativement. De manière générale, l’OFS constate que les activités non financières ont été les plus touchées. De ce fait, les cantons dont le tissu économique repose moins sur la finance ont été plus impactés.