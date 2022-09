Inondations au Pakistan : «Tous les enfants ont des rougeurs et leur santé se détériore»

Sa mère Hajira Bibi va et vient entre le nourrisson, âgé d’environ 10 jours, et sa maison, d’où elle tente d’enlever une boue qui monte jusqu’aux chevilles. Cette coulée avait d’abord obligé la famille à se réfugier sur la bande d’arrêt d’urgence d’une autoroute.

«Je l’ai emmenée sur l’autoroute quand elle n’avait que quatre jours. Elle était tellement petite», raconte Hajira. «Elle était malade et ses yeux étaient douloureux, elle avait aussi de la fièvre. Mon bébé avait de gros problèmes à cause de la chaleur.»

Fatiguée par l’accouchement

Des scènes similaires se déroulent un peu partout au Pakistan, où les inondations causées par les pluies de mousson ont inondé un tiers du pays, affectant plus de 33 millions de personnes. L’Unicef estime que 16 millions d’enfants sont concernés et que 3,4 millions ont besoin d’assistance humanitaire .

Encore fatiguée par l’accouchement, Hajira a dû être aidée pour grimper la forte pente, quand la nouvelle est arrivée que la rivière Kaboul s’apprêtait à sortir de son lit en raison de pluies torrentielles plus au nord. Dans son village près de Charsadda, la chaleur était alors torride. Ils ont dormi sur l’autoroute pendant des jours, sans ventilateur, sans eau et sans rien pour chasser les moustiques.

Propagation des infections

Elle n’est pas sûre non plus de son âge à elle, mais elle estime avoir 18 ans. Elle raconte, impassible, avoir eu environ 12 ans quand elle a donné naissance à son premier enfant. La famille a maintenant ramené ses tentes sur un endroit sec en dehors de leur maison, les enfants partageant des lits de corde tressée.

«L’inondation est finie, mais l’eau était très sale, très boueuse. Tous les enfants ont des rougeurs et leur santé se détériore», souligne le mari d’Hajira, Naveed Afzal, qui à cause de la catastrophe a perdu son emploi d’ouvrier agricole. Les adultes montrent sur leurs pieds et jambes des plaies qui ont triplé de taille en à peine deux jours. Un jeune garçon a les yeux rougis et larmoyants, un autre a de la fièvre.