Annecy (F): Les enfants attaqués au couteau ont quitté l’hôpital

Les deux derniers enfants hospitalisés après l’attaque au couteau d’ Annecy (F) ont pu sortir, selon une information de BFMTV , jeudi. Les deux cousins Ennio et Alba, dont le pronostic vital avait un temps été engagé, devront encore être surveillés à long terme, notamment la fillette, touchée au pancréas. Si Ennio a pu sortir il y a plusieurs semaines déjà, la petite a pu quitter le CHU de Grenoble il y a une dizaine de jours seulement.

Ces deux bambins, âgés entre deux ans et deux ans et demi, devront être aussi accompagnés sur le plan psychologique, comme leurs parents. «Leurs angoisses peuvent être communiquées aux enfants», constate un pédopsychiatre interrogé par BFMTV. En grandissant, ces jeunes victimes pourraient «décompenser sur le plan psychologique». Une attention toute particulière devra donc leur être apportée à l’avenir.

En unité psychiatrique

Quatre enfants de moins de trois ans et deux adultes de 70 et 78 ans ont été attaqués au couteau dans le parc du Pâquier, le 8 juin. Les jeunes victimes ont été touchées au niveau du thorax et étaient en danger de mort.