Cinéma – Tous les films qui sortent ce 13 octobre 2021

«La famille Addams 2» Metro Goldwyn Mayer Pictures

«Le dernier duel», de Ridley Scott

En mettant en scène une affaire de viol qui débouche sur un duel judiciaire, Ridley Scott frôle le chef-d’œuvre. On vous a concocté une petite capsule «On s’mate quoi» pour vous parler de ce récit médiéval, plus que jamais dans l’air du temps. Note: *****

«Eiffel», de Martin Bourboulon

Premier biopic sur le célèbre ingénieur, «Eiffel» retrace la passionnante construction de la Tour, en l’enrobant d’une histoire romantique. Lisez notre avis sur le film, ainsi que l’interview de l’actrice principale Emma Mackey. Note: ***

«Julie (en 12 chapitres», de Joaquim Trier

«Julie (en 12 chapitres)» est l'un des films qui avait été le plus plébiscité par la critique au dernier Festival de Cannes, et l'actrice Norvégienne Renate Reinsve (dont la ressemblance avec Dakota Johnson est troublante!), était repartie avec le prix d'interprétation. Douze chapitres, donc, avec un prologue et un épilogue, pour raconter Julie (qui rythment la vie de Julie) et sa vie de trentenaire: ses amours, ses peines, ses prises de liberté. Il y a une petite atmosphère à la Woody Allen dans ce récit joyeux, dynamique, toujours en mouvement. Coup de coeur pour le chapitre ou s'écoule un rêve éveillé où le temps s'est arrêté. Note: ****

«L’homme de la cave», de Philippe Le Guay

Un couple juif (Jérémie Renier et Bérénice Bejo) vendent leur cave à un ancien professeur d'histoire (François Cluzet) qui se met à vivre dedans. Son installation dérange autant que ses idées antisémites et négationnistes, mais pas moyen de se débarrasser de lui. «L’homme de la cave» montre le pétage de plombs exponentiel d'un couple initialement tout heureux et l'ambiguïté d'un personnage, mais passe à côté de son sujet. Note: **

«Atlas», de Niccolo Castelli

Après avoir ouvert les Journées de Soleure en janvier dernier, la fiction du Tessinois Niccolo Castelli sort aussi en salle. On y suit Allegra, passionnée d’escalade qui tente de se remettre d’un attentat terroriste auquel elle a survécu, mais qui a coûté la vie à ses amis. Un drame intense, dans lequel l’actrice principale Matilda De Angelis (vue dans «The Undoing» avec Nicole Kidman et Hugh Grant, et «L’incroyable histoire de l’île de la Rose» sur Netflix) irradie. Note: ***.

«La famille Addams 2», de Conrad Vernon

Les enfants Addams ont bien grandi et passent leur temps en solitaire, les yeux rivés sur leurs écrans. Pour renouer les liens, Morticia et Gomez embarquent toute la clique dans leur camping-car hanté pour des vacances en famille à travers les Etats-Unis... Pas vu.

«Le loup et le lion», de Gilles de Maistre

Après le succès du film familial «Mia et le Lion Blanc», le réalisateur français Gilles de Maistre souhaitait retrouver son équipe autour d’un nouveau projet. Dans «Le loup et le lion», Alma, jeune pianiste de 20 ans, revient dans la maison de son enfance, perdue sur une île déserte du Canada. Tout bascule quand un louveteau et un lionceau en détresse surgissent dans sa vie. Pas vu.

«Football Inside», de Michele Carigliano

Ce documentaire du Suisse Michele Cirigliano pénètre au cœur de la culture du football en faisant du vestiaire la scène centrale du film. A voir au Zinema (Lausanne), CDD (Genève) et Minimum (Neuchâtel).

«Careless Crime», de Shahram Mokri

Quarante ans après l’incendie du cinéma Rex d’Abadan qui, en pleine révolution iranienne qui mena à la chute du shah, fit 478 victimes, quatre individus veulent mettre le feu à un cinéma dans l’Iran actuel… Pas vu.

Et encore