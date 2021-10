Ciné – Tous les films qui sortent ce 20 octobre 2021

«Illusions perdues», de Xavier Giannoli DR

«Illusions perdues», de Xavier Giannoli

Jeune poète dans la France du XIXe siècle, le candide et ambitieux Lucien (Benjamin Voisin, à retrouver ici en interview) quitte sa province pour Paris. Livré à lui-même, il va découvrir un monde aussi tourbillonnant qu’impitoyable, dicté par l’argent, la publicité, les rumeurs et les faux-semblants. Car dans «Illusions perdues», tiré de «La Comédie humaine» d’Honoré de Balzac, tout s’achète: article élogieux, diatribe, et même applaudissements ou sifflets lors d’une première au théâtre. Grâce à une mise en scène sensuelle et virevoltante, Xavier Giannoli et son casting épatant offrent un grand moment de cinéma, 2h30 de fresque étourdissante et résolument moderne. Note: ****

«Venom: Let There Be Carnage», d’Andy Serkis

Après les événements du premier film, Eddy (Tom Hardy) mène sa vie avec un Venom souvent affamé et carrément envahissant. Mais un autre alien surpuissant va prendre possession d’un corps ennemi fort dangereux au moment où Eddy et Venom sont en froid. Il va vite falloir se réconcilier pour aller chasser les méchants… «Venom: Let There Be Carnage» a fait un démarrage en force au box-office américain. Divertissement juste passable, trop fade, il tire sur des ficelles faciles et sans originalité. Note: **

«Pleasure», de Ninja Thyberg

À 19 ans, Bella débarque à Los Angeles pour faire carrière dans le porno. Découvrez-en plus en lisant notre article sur ce film choc de Ninja Thyberg.

«Le trésor du Petit Nicolas», de Julien Rappeneau

Exit Laurent Tirard, qui avait signé les deux premières adaptations de l’œuvre de Sempé et Goscinny; c’est Julien Rappeneau qui livre une nouvelle version du «Petit Nicolas». Côté casting, Audrey Lamy et Jean-Paul Rouve remplacent Valérie Lemercier et Kad Merad dans le rôle des parents, tandis qu’Ilan Debra­bant succède à Maxime Godart (2009) et à Mathéo Boisselier (2014). Dans «Le trésor du Petit Nicolas», le petit farceur est sous le choc: son papa a reçu une promotion et toute la famille doit déménager au bagne (oups, non, à Aubagne). Refusant de quitter Alceste, Rufus, Clotaire, Agnan, Eudes et les autres, Nicolas va tout faire pour casser les projets de son père. Les répliques hilarantes à l’écrit tombent à plat ici. Le tout déborde de bons sentiments et sonne aussi faux que les génialissimes bouquins de Sempé & Goscinny sonnent juste. Note: *

«Tout nous sourit», de Mélissa Drigeard

Père de trois enfants, Jérôme (Stéphane De Groodt) se tape une jeunette, Iseult (Karidja Touré). La femme de Jérôme, Audrey (Elsa Zylberstein), se tape un bel Italien. Lorsqu’ils ont la bonne idée de passer le week-end avec leurs amant-e-s dans la maison de campagne familiale… la vérité éclate… Mais pas le temps de gérer la crise: parents et enfants débarquent à leur tour, et mentir devient la seule option pour sauver les apparences. Primé trois fois au Festival de comédies de l’Alpe-d’Huez 2020, «Tout nous sourit» tient la route et porte un regard amusant sur la nature humaine. Note: ***

«Ron débloque», de Jean-Philippe Vine, Sarah Smith, Octavio Rodriguez

Barney se sent un peu seul à l’école: parmi ses camarades, il est le seul à ne pas posséder un B-bot, sorte de robot connecté multifonctions conçu pour être un meilleur ami pour chaque enfant. Lorsque Barney en reçoit enfin un, la joie laisse place à la déception: le robot est dysfonctionnel. Pourtant, des liens comme il n’en existe pas entre les autres enfants et leur B-bot vont se créer entre Barney et Ron… Les films d’animation traitant de la technologie 2.0 et de l’impact des réseaux ont beau se faire de plus en plus présents («Ralph 2.0», «Belle» – attendu en décembre – pour ne citer qu’eux), «Ron débloque» n’en reste pas moins fort joli et touchant. En étant on ne peut plus clair sur le message qu’il délivre. Note: ***

«Halloween Kills», de David Gordon Green

Juste après que Laurie, sa fille Karen et sa petite-fille Allyson ont abandonné le monstrueux Michael Myers en feu dans le sous-sol, Laurie se retrouve à l’hôpital avec des lésions mortelles. Elle pense avoir finalement tué son bourreau de toujours. Pas vu.

«L’homme qui a vendu sa peau», de Kaouther Ben Hania

Réfugié syrien au Liban, Sam veut aller en Belgique pour rejoindre l’amour de sa vie. Il accepte de se faire tatouer le dos par l’artiste sulfureux le plus en vogue du moment, ce qui lui permettra de voyager librement. Pas vu.

«Padrenostro», de Claudio Noce