Cinéma : Tous les films qui sortent ce 22 septembre

Un drame familial vu par Sean Penn et un grand film de science-fiction made in Switzerland sont, entre autres, au menu ciné de la semaine.

Une image tirée du doc «Bigger than Us», de Flore Vasseur. DR

«Flag Day», de Sean Penn

À la fois devant et derrière la caméra, Sean Penn raconte une relation tumultueuse entre un père mythomane et sa fille. Pour en savoir plus, lisez notre critique sur ce drame familial intime.

«Tides», de Tim Fehlbaum

Plébiscité par le public au dernier Festival du film fantastique de Neuchâtel, «Tides», du Suisse Tim Fehlbaum, fera le bonheur des amateurs de science-fiction. Entre autres. Lisez notre critique qui lui attribue ***.

«Bigger than Us», de Flore Vasseur

Ils et elles sont sept, âgés de 18 à 25 ans, et œuvrent de tout cœur à travers le monde pour offrir un avenir meilleur à la planète. Lisez-en plus dans notre article consacré à ce documentaire édifiant.

«La voix d’Aida», de Jasmila Zbanic

Pour raconter le génocide de Srebrenica (1995), Jasmila Zbanic a choisi le point de vue d’une modeste interprète coincée dans un camp surpeuplé de Bosniaques, entre des Casques bleus débordés par la situation et la menace des hommes de Ratko Mladic. Aïda (Jasna Duricic), c’est son nom, va tout faire pour tenter de sauver son mari et ses fils. Sa voix, comme le film, est simple, et prend aux tripes. Note: ****

«Notturno», de Gianfranco Rosi

Trois ans durant, le réalisateur italien Gianfranco Rosi a tourné le long des frontières de l’Irak, du Kurdistan, de la Syrie et du Liban. Entre violence, traumatisme et absurdité, son état des lieux dépourvu d’informations factuelles semble hors du temps, irréel. Note: **

«Nemesis», de Thomas Imbach

Le cinéaste suisse Thomas Imbach a suivi, de sa fenêtre, la destruction d’une gare unique à Zurich, remplacée par une nouvelle prison et un centre de police. Témoignage de réfugiés en attente d’expulsion à l’appui, son docu «scrute la façon dont nous faisons face à l’extinction de l’histoire et à son remplacement par une sécurité totale». Pas vu.

Rendez-vous à Zurich

Le coup d’envoi du ZFF (Zurich Film Festival) sera donné ce jeudi 23 septembre. Une rétrospective James Bond pour accompagner la première suisse de «Mourir peut attendre», une section consacrée à la musique de films (Sounds) et une autre qui explore diverses facettes du sexe (#letSEXplore)… Mmmh, voilà qui fait saliver. Du 23 septembre au 3 octobre 2021.