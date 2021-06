Cinéma : Tous les films qui sortent ce 23 juin

Chanter et danser… ou ne pas faire un bruit. Faire avec les aléas de la vie. Espionner pour de vrai ou pour rire… Quel menu, cette semaine au cinéma!

Joyeux mélange de Portoricains, Dominicains, Cubains… le quartier de Washington Heights, à New York, est au cœur de l’adaptation cinématographique de la comédie musicale «In the Heights». Découvrez notre avis !

Originaires de Corée du Sud, Jacob ( Steven Yeun ), Monica et leurs deux enfants quittent la Californie pour l’Arkansas, où le père de famille veut devenir fermier. Leur jeune fils va devoir s’habituer à cette nouvelle vie qui ne se déroule pas comme prévu (Ah, la réalité derrière le rêve américain!), et apprendre à connaître sa grand-mère étonnante qui s’installe avec eux. Récompensé par plusieurs prix, ce portrait de famille déracinée réalisé par Lee Isaac Chung est aussi rude que tendre, aussi délicat que poétique. Note: ***

C’est dans les vieilles casseroles qu’on fait les meilleurs bortschs. Dominic Cooke n’a pas cherché à réinventer la poudre en mettant en scène l’histoire vraie d’un homme d’affaires anglais (Benedict Cumberbatch) que le MI6 et la CIA recrutèrent, dans les années 60, pour récupérer auprès d’un colonel soviétique des documents ultrasecrets sur la crise des missiles à Cuba. Ambiances grisâtres, personnages écrasés par la taille des bâtiments, détails qui peuvent faire tout basculer… L’espion amateur se pique au jeu, dangereusement. Et le spectateur mord à l’hameçon, sans presque s’en rendre compte. Note: ***

Si je vous dis: documentaire sur des enfants si handicapés qu’ils exigent une assistance de tous les instants… je vous vois frissonner. Et pourtant. «Qui sommes-nous?» ne suit pas que le quotidien de ces enfants-là. Il suit celui de leurs parents, de leurs thérapeutes, et de leurs camarades de classe. Documentaire sur des enfants qui nous forcent à voir le monde, notre place dans le monde, différemment. C’est à la fois perturbant et terriblement enrichissant. Car il y a là de la richesse à découvrir au-delà de notre normalité. Allez-y voir! Note: ****

Lauréat du Lion d’or de la Biennale de Venise en 2011, «The Clock» est un montage virtuose d’une durée de 24 heures, composé de milliers d’extraits de films en couleur et en noir et blanc dans lesquels, d’une manière ou d’une autre, l’heure est indiquée. Les montres-bracelets ou à gousset, horloges, cadrans numériques, pendules, réveille-matins, alarmes, sabliers, panneaux d’affichage mais aussi carillon ou commentaire vocal, tous indiquent l’heure et rendent visible le temps qui passe. L’heure que l’on voit à l’écran coïncide exactement avec l’heure réelle, minute par minute, quel que soit le lieu où le film est projeté. La vidéo n’a ni début ni fin, elle commence au moment où l’on entre dans la salle et se termine lorsqu’on en sort. À découvrir du 25 juin au 18 juillet 2021 au Plaza à Genève.