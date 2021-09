Cinéma - Tous les films qui sortent ce 29 septembre

J-1. Eh oui, c’est ce jeudi 30 septembre que le «James Bond» le plus attendu et le plus en retard – 18 mois – de l’histoire de la saga débarque en Suisse. «Mourir peut attendre» est plus cher (250 millions de dollars) et plus long (2 h 43) que les 24 opus précédents. C’est aussi celui qui a utilisé la plus grande quantité d’explosifs dans un même plan (135,4 kilos!) et dont la BO a été composée par la plus jeune chanteuse (Billie Eilish). Voilà qui fait pas mal de records. Allez! Nous, on fonce le voir en avant-première et on vous donne notre avis dès cet après-midi sur le site et l’app.