Cinéma : Tous les films qui sortent ce 30 juin

Action, comédie sans arrière-pensée ou un brin sarcastique, familles dans tous leurs états, chansons, rêverie et société… Beau panachage de genres!

Grégory Gadebois et Jean Dujardin dans «Présidents».

«Présidents», d’Anne Fontaine

Comment imaginez-vous la retraite de Nicolas Sarkozy (Jean Dujardin) et François Hollande (Grégory Gadebois)? Et s’ils décidaient de remettre le couvert? «Présidents» s’amuse – et nous amuse – de ces inconnues dans un film quatre-étoiles (voir notre critique).

«Gagarine», de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh

Gagarine, c’est le nom d’une immense cité de briques rouges proche de Paris. Youri (Alséni Bathily), adolescent sensible et rêveur, y habite. Lorsqu’il apprend que son chez lui est menacé de démolition, il entre en résistance à sa manière, aidé par d’autres habitants. Youri l’optimiste rêve de devenir cosmonaute, sa cité est devenue son vaisseau spatial. Tout à fait original, ce premier film réalisé en duo étonne et émeut: il prend des airs de conte féerique pour raconter le vrai destin de cette cité parisienne, complètement démolie en 2019. Lyna Khoudri, star de «Papicha» et vue dans la série «Les sauvages», y est éblouissante. Note: ****

«Le sens de la famille», de Jean-Patrick Benes

À la suite d’un vœu malencontreux, maman (Alexandra Lamy) se retrouve dans le corps de son fils (Nils Othenin-Girard), qui hérite de celui de mamie (Christine Millet) , cette dernière de celui de son gendre (Franck Dubosc), et ce dernier de celui de sa petite fille (Rose de Kervenoaël) qui est entrée dans le corps de maman… Enfin, presque, puisqu’il manque quelques membres de la famille dans ce résumé. Le thème est rebattu, mais à la puissance 6, il reste rigolo. Note: **

«La fine fleur», de Pierre Pinaud

Après avoir été cantatrice, sage-femme, détective, chef à l’Élysée, et j’en passe, Catherine Frot joue une créatrice de roses au bord de la faillite. Mais elle refuse obstinément de vendre sa petite affaire familiale à son rival (Vincent Dedienne), qui fonctionne comme un entrepreneur high-tech. Sa fidèle assistante se débat pour faire toutes les économies possibles. Elle engage trois employés en réinsertion, dont Fred (le rappeur Melan Omerta, dont c’est le premier rôle au cinéma), sans compétences. Et s’ils cachaient autant de surprises que les croisements de fleurs dans les serres? Note: **

«Hitman & Bodyguard 2», de Patrick Hugues

Vous souvenez-vous du duo explosif formé par un tueur à gages (Samuel L. Jackson) et un garde du corps (Ryan Reynolds) en 2017? Leurs retrouvailles font la part belle à la femme du premier (Salma Hayek). Où l’on découvre que le couple s’en donne à corps joie pour tenter d’avoir un enfant, que le bodyguard est en pleine déprime après avoir perdu son permis de protéger. Et qu’il va leur falloir sauver l’Europe d’un black-out gigantesque fomenté par un milliardaire aigri (Antonio Banderas). Tout cela est toujours aussi délirant, improbable, excessif. Mortel! Note: ***

«Sœurs», de Yamina Benguigui

Elles s’appellent Zorah (Isabelle Adjani), Nohra (Maïwenn) et Djamila (Rachida Brakni). Trois sœurs franco-algériennes vivant dans l’obsession de leur mère de retrouver leur frère enlevé par leur père trente ans plus tôt, alors que les filles fuyaient le pays. Depuis, chacune porte à sa façon le poids du passé, en se forgeant une carapace, en essayant de transformer les souvenirs en pièce de théâtre, en dérivant dangereusement. Et puis on leur apprend que leur père est mourant, à Alger… Avec «Sœurs», Yamina Benguigui signe un film très féminin, à voir en parallèle de celui de Lucas Belvaux, «Des hommes». Note: ***

«The United States vs. Billie Holiday», de Lee Daniels

Attiré autant par la question de racisme (les films «Precious», «Le majordome») que par l’univers du showbiz musical (les séries «Empire», «Star»), Lee Daniels réunit magnifiquement les deux dans «The United States vs. Billie Holiday». Ce film biographique raconte le combat de la chanteuse de jazz (1915-1959) qui, malgré les menaces, les boycotts, s’entêta à chanter «Strange Fruit», tableau glaçant des exécutions de Noirs. Et malgré une belle romance avec un Fed (Trevante Rhodes) qui la traita, au contraire de ses autres «protecteurs», avec douceur et amour, Billie Holiday perdit son combat contre la drogue. Sa consommation fut d’ailleurs le prétexte officiel au harcèlement dont elle fut l’objet de la part des autorités. Andra Day, qui joue la chanteuse jusqu’à interpréter les chansons, y fait preuve d’une fougue qui irradie et consume à la fois. Cela lui a valu un Golden Globe, et une nomination à l’Oscar de la meilleure actrice. Note: ***

Et aussi…

Miraculeux, le Neuchâtel International Fantastic Film Festival (NIFFF) nous revient plus vif que jamais du 2 au 10 juillet 2021. Présentation.

Dès ce mercredi 30 juin et jusqu’au 3 août, les Cinémas du Grütli (GE) se font plaisir avec une rétrospective de films cultes des années 80. Un petit «Retour vers le futur», «Paris, Texas», «Blade Runner», «Flashdance» ou «Ghostbusters», ça vous tente?

Dix toiles sous les étoiles, l’Open air gratuit du Zinema, se déroule chaque samedi au Parc de Mont-Repos. Ce 3 juillet, place à la fiction canadienne «Charlotte a 17 ans». Après sa première rupture, Charlotte pense que sa vie est foutue. Foutue jusqu’à ce qu’elle trouve un petit boulot dans un magasin de jouets, plein de vendeurs aussi charmants qu’accueillants.

La tournée 2021 de Cinéma Sud d’Helvetas débute ce 1er juillet. Le cinéma qui fonctionne à l’énergie solaire (pour alimenter le projecteur) et à la force du mollet (puisqu’il se déplace à vélo) annonce 57 projections dans 20 villes romandes. Les spectateurs sont priés de venir avec leurs sièges ou transats.

Du côté de Genève, CinéTransat renonce à sa forme traditionnelle. Les organisateurs de cet Open air gratuit qui se tient habituellement entre juillet et août à la Perle du lac espèrent proposer une version revisitée en août.