Cinéma - Tous les films qui sortent ce 6 octobre

«A-Ha: The Movie» DR

«Mon légionnaire», de Rachel Lang

Comment gérer sa vie amoureuse et l’absence de l’autre lorsqu’on est soldat ou femme de soldat? C’est cet aspect précis qu’a décidé de traiter Rachel Lang dans un récit inspiré de son vécu, puisqu’elle a été membre de l’armée. Ina Marija Bartaité et Alexander Kuznetsov forment un couple, Camille Cottin et Louis Garrel un autre. Faisant fusionner docu (passionnant, le fonctionnement de la Légion étrangère et du club des épouses!) et fiction, ce film plein d’humanité mêle pudeur et grande sensibilité. Note: ***

«A-Ha: The Movie», de Thomas Robsahm et Aslaug Holm

«Take on me… Take me on…» Un tube planétaire, la BO du James Bond «Tuer n’est pas jouer» en 1986, des tournées mondiales à guichets fermés… mais surtout, trois gosses (à 15-16 ans, ils ont décidé qu’ils seraient des pop stars internationales) devenus «A-Ha», le groupe norvégien le plus populaire de tous les temps, qui se confient à cœur ouvert: sur leur rapport à la célébrité (vécu fort différemment par les membres du trio), leurs divergences, la recherche de leur identité, l’image qu’ils donnaient (un boys band pour ados) versus qui ils étaient vraiment. Au bout de 35 ans de carrière, Magne, Morten et Pal continuent de tourner. Voilà ce que raconte ce doc tourbillonnant, riche en anecdotes, en images et… en musique! Note: ****

«Un endroit comme un autre», d’Uberto Pasolini

En Irlande, un jeune père célibataire, laveur de carreaux, n’a plus que quelques mois à vivre. Une situation qui rend d’autant plus forte sa relation avec son petit garçon de 4 ans. Il décide de partir à la recherche d’une nouvelle famille pour prendre soin de son fils. Pas vu.

«Zibilla et petits contes sur la différence»

La jeune zèbre Zibilla en a marre de ses rayures, qui lui valent des moqueries à l’école. Ailleurs, un tigre part justement à la recherche de ses rayures. En tout, sept courts métrages font partie de ce programme de films destinés aux tout-petits, mettant en scène des personnages singuliers. Pas vu.

«Gaza mon amour», d’Arab et Tarzan Nasser

Issa, un pêcheur de 60 ans, est secrètement amoureux de Siham, une femme qui travaille comme couturière au marché. Il souhaite la demander en mariage. C’est alors qu’il découvre une statue antique du dieu Apollon dans son filet de pêche, qu’il décide de cacher chez lui. Quand les autorités locales découvrent l’existence de ce trésor embarrassant, les ennuis commencent pour Issa. Pas vu.

«Walden», de Daniel Zimmermann

Dans une forêt autrichienne, un sapin est abattu et transformé en lambourdes de bois. Par train, camion, bateau, pirogue et finalement à dos d’hommes, il est acheminé jusqu’au cœur de la forêt amazonienne. Ce documentaire du Suisse Daniel Zimmermann est projeté au CDD à Genève et au Zinema à Lausanne.

«Bonne mère», de Hafsia Herzi